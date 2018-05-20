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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ıncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ıncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ankara protokolü uğurladı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'ncı UETD Genel Kurul Toplantısı'nda Avrupa'nın birçok bölgesinden gelen Türklerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayırca Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için gerçekleştirilecek törene katılacak.

Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlanması
-Uçaktan görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

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