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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Devlet Bahçeli'yi kabul etti (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ KABULÜNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ KABULÜNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Beştepe’de Bahçeli’yi kabulüne ilişkin saat 15.30’da basın açıklaması yapacağını belirtti.

Haber: ANKARA, (DHA) -

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