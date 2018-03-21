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DHA ANKARA-    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu telefonla aradı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece görüştüğü İhsanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu, geçtiğimiz günlerde Bakü’de kalp krizi geçirmesinin akabinde tedavi görmüştü.

Haber: ANKARA (DHA)

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