DHA ANKARA  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Görüntü Dökümü
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-Görüşme öncesi çekilen görüntü
Haber: ANKARA(DHA)
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