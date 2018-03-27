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DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMED AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Ankara (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel konular hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

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