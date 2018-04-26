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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de  KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.

Görüntü dökümü

-Kabulden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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