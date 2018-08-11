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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 22:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan ve El Sabah arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Haber: ANKARA,(DHA)

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