DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri ile başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde Stoltenberg, Türkiye'nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı. Ayrıca Stoltenberg'in Temmuz ayında Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiği de kaydedildi.

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN SURİYE OPERASYONU KONUŞULDU

Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'de gerçekleştiği operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Haber: ANKARA,(DHA)