HABER

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü (2) Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Yazı işleri müdürlerine; 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü' başlıklı haberimizde yer alan 'İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve' ifadesi, kaynağından yapılan sehven hata nedeniyle 'Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve' olarak değiştirilmiştir.

Yazı işleri müdürlerine;
'Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü' başlıklı haberimizde yer alan 'İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve' ifadesi, kaynağından yapılan sehven hata nedeniyle 'Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve' olarak değiştirilmiştir.
--------------
YENİDEN
ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkilere ve Nisan ayında Suriye konusunda Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve’ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!
Teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!Teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!
Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladıÇavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.