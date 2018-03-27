DHA ANKARA-  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün telefonda görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemerovo’daki bir alışveriş merkezinde 25 Mart’ta meydana gelen yangında yaşanan can kayıplarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus halkına başsağlığı dilediği görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığı da teyit edildi. Suriye konusunda İran’ın da katılımıyla 4 Nisan’da Ankara’da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirve vesilesiyle yüzyüze de görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in, söz konusu toplantının yanı sıra ikili ilişkilere de değindikleri belirtildi.
Haber: ANKARA (DHA)
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