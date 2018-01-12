HABER

DHA ANKARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUNUS CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 00:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile bu akşam birer telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. Tunus'a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete sergilenen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un Yasemin Devrimi akabinde demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine de dikkati çekti. Görüşmelerde, Türkiye-Tunus ilişkilerinin her alanda daha güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme

Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mor Beyin mağduru 1823 kamu görevlisi göreve iade edildi! (697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı)

Mor Beyin mağduru 1823 kamu görevlisi göreve iade edildi! (697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

İstanbul'da gece yarısı korkutan patlama sesi!

İstanbul'da gece yarısı korkutan patlama sesi!

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı

Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı

'Sakin şehir'de neler oluyor? 24 saatte 3 intihar

'Sakin şehir'de neler oluyor? 24 saatte 3 intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.