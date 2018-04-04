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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş'in 21'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Beştepe'de bulunan anıt mezara gelerek dua etti.

Görüntü dökümü

-Ziyaretten genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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