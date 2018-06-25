DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus Başbakanı Şahid'den tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid bugün akşam saatlerinde telefonda görüştü. Tunus Başbakanı Şahid, 24 Haziran seçimlerindeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunus Başbakanı Şahid, bu akşam telefonda görüştü. Tunus Başbakanı Şahid'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.

Haber: ANKARA,(DHA)

