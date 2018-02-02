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DHA ANKARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, 17 YAŞINDAKİ FATMA AVLAR'IN AİLESİNE TAZİYE DİLEĞİ

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 01:30 | Son Güncelleme

ANKARA (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam merhumenin babası Ahmet Avlar'la telefonda görüştü. Elim olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, aileye metanet ve sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masum insanların canına kasteden terör örgütüyle kararlı biçimde mücadeleye devam edileceğini vurguladığı da öğrenildi.

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