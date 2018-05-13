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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yarın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla ilgili yazılı basın açıklaması yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yarın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla ilgili yazılı basın açıklaması yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yayınlanan Erdoğan'ın açıklamasında, "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"ABD, Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak uluslararası hukukun en temel ilkelerini, uluslararası toplumun iradesini, tarihi ve sosyal gerçekleri hiçe sayan tutumunu sürdürmeyi tercih ettiğini göstermiştir.
ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.
ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasadışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail Hükümetini ise ödüllendirmiştir. Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir.
Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye Filistin Devleti ile dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında duracak, haklı davasında Filistinli kardeşlerini asla yalnız bırakmayacaktır.
Yarın (14 Mayıs 2018) Filistin topraklarında yaşanması muhtemel olaylar konusunda İsrail yönetimini sorumlu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu kritik günde, can kayıplarının önlenmesi için gerekli hassasiyet azami düzeyde gösterilmelidir."
Haber: ANKARA,(DHA)

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