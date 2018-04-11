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DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN, CEZAYİR’E TAZİYE MESAJI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’de bugün askeri uçağın düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden Cezayirliler için Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’ya taziyelerini iletti.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’de bugün askeri uçağın düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden Cezayirliler için Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’ya taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın Boufarik Askeri Havaüssü yakınlarına düştüğü yönündeki haberlerin ardından Cezayir Devlet Başkanı Buteflika’ya taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’yi aşkın Cezayirli'nin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirttiği mesajında, “Bu vahim hadise karşısında ihtiyaç duyulduğu takdirde Cezayirli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim” ifadelerine yer verdi.

Türkiye olarak Cezayirlilerin acılarını paylaştıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Devlet Başkanı Buteflika’ya gönderdiği mesajını şu ifadelerle noktaladı: “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine metanet diliyor, Zat-ı Devletleri, Aziz Kardeşim ile dost ve kardeş Cezayir halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum.”

Boufarik Askeri Üssü'nden Beşar vilayetine gitmek üzere havalanan kargo uçağının düşmesi, 257 askeri personelin yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

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