DHA ANKARA Cumhurbaşkanlığı kaynakları: ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynakları, akşam saatlerinde Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirirken, 'ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor' vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları perde arkası bilgiler verdi. ABD tarafından yapılan açıklamaların görüşmenin içeriğinden uzak olduğuna dikkat çekilerek, şu bilgiler verildi:

-Trump Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı" diye bir şeyden söz etmedi. Operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadı.

-ABD tarafı, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması; Münbiç'te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindi.

-Türk tarafı da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere Fırat'ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini; çekilme gerçekleştiğinde Münbiç'in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirtti.