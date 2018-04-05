DHA ANKARA- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılıkları olduğu yönünde spekülasyonlar  gerçeği yansıtmıyor (1) 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ekonomi verilerine ilişkin, "Enflasyonla mücadele de devam ediyor şu anda yüzde 10'lar civarında. Cumhurbaşkanımızın konuyu takip ettiğini ifade etmek isterim. Ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılıkları olduğu yönünde spekülasyonlar çıkıyor bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonrasında Kalın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"2019 YILININ TEMMUZ AYINDA S-400 BATARYALARININ TÜRKİYE'YE TESLİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI"

S-400'e ilişkin Kalın, "S-400 ile ilgili süreç hızlı bir şekidle ilerliyor. 2019 yılının temmuz ayında S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış durumda. S-400 sisteminin bizim NATO üyesi olmamızla herhangi bir ihtilaf teşkil etmesi söz konusu değil. S-400'ler Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınan sistemdir herhangi bir ülkeye tehdit oluşturması zaten söz konusu değil" diye konuştu.