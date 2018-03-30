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DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İSRAİL AÇIKLAMASI: FİLİSTİNLİLER'E YÖNELİK İSRAİL SALDIRISINI EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:52 | Son Güncelleme

Filistinliler'e yönelik bugün bir gösteride gerçekleşen İsrail saldırısı, Cumhurbaşkanlığı tarafından sert şekilde kınandı.

ANKARA (DHA) Filistinliler'e yönelik bugün bir gösteride gerçekleşen İsrail saldırısı, Cumhurbaşkanlığı tarafından sert şekilde kınandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin'de yaşanan gelişmelere dair bir açıklama ile Cumhurbaşkanlığı'nın bu konudaki tepkisini ortaya koydu. Açıklamada "Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir" denildi.

Yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

"Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinliler'e yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz. Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz.

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