DHA ANKARA - Darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı-EK

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girdi. Raporda yer alan güvenlik kamera görüntüleri, o gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşananları saniye saniye göz önüne serdi. Bu görüntülerde Ömer Halisdemir'in 16 Temmuz gecesi saat 02.16'da şehit edilmesinden 2 dakika öncesi görüntüleri ve darbeci general Semih Terzi'nin yaralı bir şekilde komuta katına çıkarılıp, tekrar indirilmesi de yer aldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde tanıkların dinlenmesi tamamlandı. Tanıkların ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, davaya konu olaylarla ilgili hazırlanan ayrıntılı bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini ve raporun daha önce taraf avukatları ve sanıklara gönderildiğini söyledi. Mahkeme, sanık ve avukatlarının bilirkişi raporuna yönelik tek tek savunmalarını ve taleplerini aldı. Taleplerin ardından ara kararını veren mahkeme tüm sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı 19 Mart tarihine erteledi.

DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN TELEFON KONUŞMASI

Bilirkişi raporunda yer alan görüntülerde, darbeci general Semih Terzi'nin ÖKK'ya geldiği saatlerde, Ömer Halisdemir Komuta katında görülüyor. Halisdemir, dönemin ÖKK komutanı Zekai Aksakallı ile yaptığı tahmin edilen ve 'darbeci Semih Terzi'yi vur' emrini aldığı telefon görüşmesinin ardından merdivenlerden düşünceli bir şekilde yavaş yavaş inerek dışarı çıkıyor. Kısa bir süre sonra Halisdemir Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit ediliyor.

TERZİ MAVİ RENKLİ ÇARŞAFLA TAŞINIYOR

Görüntülerde, çatışma anından kısa süre sonra Semih Terzi yaralı bir şekilde mavi renkli bir çarşafla komuta katına çıkartılarak, davanın sanıklarından eski Albay Ümit Bak'ın odasına sokuluyor. Bir süre geçtikten sonra Semih Terzi, hastaneye götürülmek üzere odadan çıkartılıyor. Terzi, dışarıda bekleyen helikoptere bindirilerek hastaneye götürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)