DHA ANKARA Demirtaş Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti

Son Güncelleme 34 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:51 |34 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi yaptığı konuşmada, dönemin teşkilatlardan sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'ya, hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti. 14 aydır başka suçtun tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Selattin Demirtaş, Ankara'da yargılandığı davalarda ilk kez hakim karşısına çıktı. Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Ankara Adliyesinde görülmesi planlanan dava, bir gün önce Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonuna alındı. Duruşma öncesi Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya, bazı HDP milletvekilleri ve HDP yöneticileri katıldı. Polis, duruşma salonun önünde güvenlik önlemi alarak, salon kapasitesi kadar izleyiciyi salona aldı. Polis, salona basın mensupları dahil cep telefonu ve diz üssü bilgisayar almadı. 50'E YAKIN AVUKAT TEMSİL ETTİ Duruşmada Selahattin Demirtaş'ı 50'ye yakın avukat, Süleyman Soylu'yu ise avukatı Uğur Kızılca temsil etti. Demirtaş salona 30'a yakın jandarma eşliğinde getirildi. Demirtaş salona girdiğinde önce milletvekillerini ardından da izleyici sırasında oturanları selamladı. İzleyiciler de Demirtaş'a alkışlarla karşılık verdi.

İDDİANAMENİN OKUNMASI BİR SUÇTUR Kimlik tespitinin ardından hakim iddianameyi okuyacağını söyledi. Bunun üzerine Demirtaş araya girerek, "İddianamenin yüzüme karşı okunması bir suçtur. Bu suç isnadıyla yapılan yargılamaya itirazım var" dedi. Ancak hakim Demirtaş'ın itirazını reddederek iddianameyi okudu. Hakim. Demirtaş'ın, yaptığı konuşmada, Süleyman Soylu'nun seçim öncesinde 3 bin 500 kişilik tim kurduğunu ve bu kişilerin seçimlerde hile yapmak için Ak Parti teşkilatlarında eğitim yaptığını söyleyerek, Soylu'ya hakaret etmekle suçlandığını belirtti. MAHKEMENİZDE MECLİS TARAFINDAN DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILDIĞI YÖNÜNDE BİR KARAR VAR MI? İddianameden sonra söz alan Demirtaş, "Halen dokunulmazlığı olan bir milletvekiliyim. Meclis kararı ile dokunulmazlığımın kaldırılması gerekir. Mahkemeniz de Meclis kararı ile dokunulmazlığımın kaldırıldığı yönünde bir karar var mı? Bu karar olmadıkça sizin bana soru sorma hakkınız yoktur" dedi. 7 HAZİRAN SEÇEMLERİNİN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR

Demirtaş savunmasında dokunulmazlıkların Anayasaya aykırı bir şekilde, Anayasanın 83/2 maddesinin askıya alınarak geçici bir kanun maddesiyle kaldırıldığını belirterek, "Dokunulmazlık Meclis kararı ile kaldırılır. Bu 7 Haziran seçimlerinin intikamını almak için alınmış bir karardır. Kişiye özel düzenleme yapılamaz. Anayasaya geçici ek madde konularak yapılan bu düzenleme eşitlik ilkesine aykırıdır. Dokunulmazlığım devam ediyor. Siz dokunulmazlığı olan bir milletvekilini nasıl yargılayacaksınız. Yargılamayla ilgili tedbirleri nasıl alacaksınız" diye konuştu. MAHKEMEDEN TALEPLERİ REDDEDİLDİ Demirtaş mahkemeden talebi bulunduğunu belirterek, "Parlamentoya yazı yazarak dokunulmazlığımın meclis tarafından kaldırılıp kaldırılmadığını sorun. Eğer yoksa dokunulmazlığımın dönem sonuna kadar kaldırılarak dosyanın mahkemenize iletilmesini isteyin. İkincisi kürsü dokunulmazlığı bir haktır, eğer bu sağlanmayacaksa biz nasıl bir ülkede yaşayacağız. Bu düzenlemenin Anayasa aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesine yazı yazın" dedi. Demirtaş, 'hırsızlık, yolsuzluk, kaçakçılık suçlarından iktidar partisinden birçok vekil hakkında fezleke düzenlendiğini ancak sadece HPD'lilerin sanık sandalyesine oturduğunu da sözlerine ekledi. Mahkeme, Demirtaş'ın taleplerinin reddedildiğini belirterek duruşmaya devam edilmesini istedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ Savunmasında, davanın uyduruk bir dava olduğunu, sözlerinde hakaret kastı bulunmadığını, bunu seçim döneminde kendisi ve partisi aleyhine 'Güneydoğuda silah zoruyla oy topluyor' yönünde söylenmiş sözlere karşılık olarak söylenen siyasi söylemler olduğunu belirten Demirtaş, son sözünde "Taktir mahkemenizin" dedi. Mahkemede, "Sanık Demirtaş tarafından sarf edilen bu sözler seçim dönemi ile ilgilidir. Sarf edilen bu sözler katılanın onurunu zedeleyen sövme ve hakaretlerle ilgili bir fiil olmayıp seçim rekabeti nedeniyle basın yayın organları önünde parti görüşlerini savunurken haklılığını ilan ederek basın kamuoyu oluşturulmak istenmiştir. Bu konu, seçim tartışmalarından ibarettir. Sanık tarafından sarf edilen bu sözler, katılana hakaret amacıyla sarf edilen sözler değildir. Hakaret suçunun oluşması için katılanın kişiliğine, şahsına veya yakınlarına sövme gibi sözlerin sarf edilmesi gerekir. Hakaret kastı oluşmamıştır" diyerek Demirtaş'ın beraatına karar verdi.