DHA ANKARA - Deniz Baykal Türkiye'ye döndü

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)-CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi için gittiği Almanya'dan 102 gün sonra Türkiye'ye döndü.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu damar açılarak stent takıldı. Baykal’ın, yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürdü.

Bilinci açık olan Baykal, buradan, ailenin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edildi. Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau) 17 Mart tarihi itibariyle 102 gündür tedavi gören Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Almanya’ya gönderilen Sağlık Bakanlığı ambulans uçağıyla bugün Ankara'ya döndü. Çubuk yolu üzerinde bulunan Esenboğa Genel Havacılık Terminaline inen Baykal'ı burada CHP'liler ve akrabaları karşıladı. Baykal daha sonra ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi (GATA) kalp-damar cerrahisi binası içerisinde bulunan Palyatif Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Baykal'ın sağlık durumunu Dr. Evren Yaşar’ın özel oda da takip edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Genel Havacılık Terminalinden görüntü

-Baykal'ı taşıyan ambulansın çıkışı