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DHA ANKARA- Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören düzenlendi (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:20 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın cenazesi TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın cenazesi TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisine getirildi. Cami avlusunda ailesi taziyeleri kabul etti. Acılı aile daha sonra Bölükbaşı’nın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yan yana saf tuttu ve iki lider bir süre kendi aralarında sohbet etti.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bölükbaşı'nın cenazesi ambulansa taşındı. Bölükbaşı Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü:
-Cenazeden görüntü
-Ailesinin tabuta sarılması
-Kılıdaroğlu ile Bahçeli'nin kendi aralarında konuşması
-Cenaze namasının kılınması
-Detay

Haber-Kamera: ANKARA (DHA)

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