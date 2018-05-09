DHA ANKARA- Destici: Trump, kovboyculuk oynamaktadır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "ABD'nin uluslararası bir anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı tam bir kovboyculuktur. Trump, ABD başkanı olduğu günden bu yana kovboyculuk oynamaktadır. Tüm dünyanın ABD'yi bu yönetimden kurtarması gerekir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'da Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bildiriye tepki gösteren Destici, şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Fransa'da sözde 300 aydın, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması gibi bir hadsizliğe, bir pervasızlığa, bir İslam düşmanlığına imza attılar. Öncelikle şunu bilsinler ki köpekler istedi diye atlar ölmez. Onlar bunu istedi diye Kuran-ı Kerim'in tek harfine dahi dokunamazlar. Evet bizler Allah tarafından yeryüzüne gönderilen bütün ilahi kitaplara, bütün peygamberle iman ederiz. Ama maalesef onların ataları, dedeleri, eski din adamları kendilerine gönderilen kitapları tahrif etmişler. Maalesef aslını koruyamamışlar. Şimdi onun ezikliğini yaşamaktalar ve aynı şeyi Kuran-ı Kerim için de akıllarından geçirmekteler. Ama bunu yapamayacaklardır. Bizim onlara çağrımız; Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması değil, biz onları İslam'a ve hak dine, doğru yolu bulmaya davet ediyoruz."