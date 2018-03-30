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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ANKARA (DHA)

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