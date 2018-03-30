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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'nın birbiri ile çelişen açıklamalarının hiç birisini ciddiye almıyor, reddediyoruz (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, "Fransa maalesef dürüst değil yüzlerine de söylüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, "Fransa maalesef dürüst değil yüzlerine de söylüyoruz. Fransa'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, arabuluculuk yapacaksın? Arabulucuk yapma cüretini nereden buluyorsun? Fransa objektifliğini tamamen yitirmiştir. Fransa'nın birbiri ile çelişen açıklamalarının hiç birisini ciddiye almıyoruz. Bu tür önerileri de baştan reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, "Fransa maalesef dürüst değil yüzlerine de söylüyoruz. Fransa'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, arabuluculuk yapacaksın? Arabulucuk yapma cüretini nereden buluyorsun? Fransa objektifliğini tamamen yitirmiştir. Fransa'nın birbiri ile çelişen açıklamalarının hiç birisini ciddiye almıyoruz. Bu tür önerileri de baştan reddediyoruz" diye konuştu.

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-Ortak basın toplantısı

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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