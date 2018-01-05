DHA ANKARA DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE ABD'Lİ MEVKİDAŞI GÖRÜŞTÜ 

Ankara (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Wayne Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin ABD tarafından geldiği ve Çavuşoğlu ile Tillerson'ın telefonda görüştükleri bildirildi.