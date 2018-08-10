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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın Ek Vergi Uygulaması kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye Gerçekleştirdiği Alüminyum ve Çelik İhracatına Ek Vergi Uygulaması kararına tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye Gerçekleştirdiği Alüminyum ve Çelik İhracatına Ek Vergi Uygulaması kararına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgli yaptığı açıkalamada, "Başkan Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" dedi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir.
ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir.
Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir.
Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır."
Haber: ANKARA,(DHA)

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