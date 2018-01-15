HABER

DHA ANKARA Dışişleri: Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sözde"Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon'a mal ederek açıklamak, DEAŞ'la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından bu yaklaşımın hatalı olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti. Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir. Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir. Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon'a mal ederek açıklamak, DEAŞ'la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir. ABD'nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye'nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Haber:ANKARA,(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Çankaya'da toprak kayması

Çankaya'da toprak kayması

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.