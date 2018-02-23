DHA ANKARA - Düğündeki katliam güvenlik kamerasında (Özel)

ANKARA'da geçen yıl, yanındaki iki kişiyle akarabalarının düğününü basan Oğulcan Altınışık'ın (23), 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında düğün salonundaki davetlilerin panik içinde sağa sola kaçıştıkları görüldü.

Olay, geçen yıl 28 Ocak'ta, Çankaya'daki bir düğün salonunda meydana geldi. Oğulcan Altınışık, arkadaşı Altan Atılgan (21) ve akrabası Caner Altınışık (29) ile uzaktan akrabalarının sünnet düğününü bastı. Altınışık, salonun fuaye alanında husumetli olduğu Celal Altınışık (33) ve Soner Yıldız'ı (21) tabancayla vurarak öldürdü, Erman Altınışık'ı ağır, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan Serkan Tamgöç'ü de hafif yaraladı. Altınışık, salona birlikte girdiği Altan Atılgan ve kendilerini elinde tabancayla salon girişinde bekleyen Caner Altınışık ile kaçtı.

SAVCI 3'ER KEZ MÜEBBET İSTEDİ

Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı. Şüpheliler hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından dava açıldı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık bir yıl süren davanın geçen haftaki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, her 3 sanık için de kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 3'er kez müebbet hapis istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.