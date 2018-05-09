DHA ANKARA - EKONOMİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMADA 'ÖZEL SEKTÖR' VURGUSU 

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan 'Ekonomi Değerlendirme Toplantısı' sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör bulunmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Toplantıda, hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Bu çerçevede; ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir. Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır. Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir."