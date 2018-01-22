DHA ANKARA Erdoğan: Afrin'den geri adım atmak yok

Son Güncelleme 30 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:15 |30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tabi ki böyle bir mücadelenin içerisinde şehidimiz, gazilerimiz de olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Ama biz bu yoldan geri duramayız. Bu konudaki kararlılığımız ortada. Afrin'den geri adım atmak yok. Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Bazıları diyor ki bunu diyen de enteresan; 'süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı.' Ben de Amerika'ya soruyorum; Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu? Ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce Irak'a girdiniz hala ordasınız. Şimdi de buraya girdiniz. Bunun süresi olur mu? Böyle bir savaş matematiği olur mu? Nasıl böyle bir şey sorarsın anlamak mümkün değil" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuştu. "TERÖR KORİDORUNA İLK HANÇERİ FIRAT KALKANI HAREKATI İLE VURMUŞTUK" Erdoğan, "Türkiye'nin bir istiklal ve istikbal davası vardır. Bu davada, hudutlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse ekonomimiz de o kadar önemlidir. Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Bir yandan bölücü terör örgütü diğer yandan FETÖ ihanet çetesi ile irili ve ufaklı pek çok terör oluşumuyla mücadele ediyoruz. Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü alenen tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı Harekatı ile vurmuştuk" dedi.

"ŞİMDİ BAZI YAZAR ÇİZERLER HEDEFTEN SAPTIRMA GAYRETİ İÇİNE GİRİYOR" Erdoğan, "Şimdi bazı yazar çizerler bu operasyonları Kürtlere karşı operasyon diye ilan edip hedeften saptırma gayreti içine giriyor. Bizim Kürt vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Olay Kürt koridoru meselesi değil, olay terör koridorunu yok etme meselesidir. Böyle bir anlayışı böyle bir yazıyı yazan bu ülkede az çok mürekkep yalamış hele hele askerin içinde görev almış birileri olursa bu bizi ciddi manada üzer. Kürt koridoru, terör koridoru nedir bunu ben anlatacak değilim kendisi anlamalı. Suriye'nin kuzeyinde bize karşı yönelmiş tacizler var" dedi. "AFRİN'DEN GERİ ADIM ATMAK YOK" Erdoğan, "Tabi ki böyle bir mücadelenin içerisinde şehidimiz, gazilerimiz de olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Ama biz bu yoldan geri duramayız. Bu konudaki kararlılığımız ortada. Afrin hallolacak. Afrin'den geri adım atmak yok" dedi. "RUSLAR DOSTLARIMIZ İLE DE KONUŞTUK MUTABAKATIMIZ VAR" Erdoğan, "Bunu Rus dostlarımız ile de konuştuk mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleri ve ABD ile de konuştuk. ABD'yi bir şeye ikna edemedik. Biz kendilerine DEAŞ ile mücadeleyi neden bir terör örgütüyle yapıyorsunuz dedik. 'Gelin bunu stratejik ortağınız Türkiye ile yapın' dedik. Dediler ki 'bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ordu yeterli değil' dediler. 'Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor' dedik, Trump'a da söyledim fakat dinlemediler. Siz bilirsiniz dedik. Siz yolunuza biz yolumuza" diye konuştu.

"5 BİN TIR SİLAH GETİRDİ AMERİKA BU BÖLGEYE" Erdoğan, "5 bin tır silah getirdi Amerika bu bölgeye. Bütün bunlar terör örgütlerine dağıtıldı. Bugün Suriye'nin kuzeyinde 20 kadar ABD üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Şu anda 2 bine yakın kargo uçağıyla bölgeye silah taşınmıştır. Bunların hepsini biz biliyoruz. Bize bu noktada hiç olmazsa dürüst davranın. Şu ana kadar bu dürüstlüğü göremedik" dedi. "RUSYA İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME ÇERÇEVESİNDE DEVAM EDİYORUZ" Erdoğan, "Biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde devam ediyoruz. Afrin'de Mehmetçiğimiz görevine devam ediyor. Ülkemizin hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. Bizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönme imkanını da böylece bulacaklar. Biz kendimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin güvenliğini geleceğini savunuyoruz. 3.5 milyon üzerindeki Suriyeli misafirlerimizin bizim sağlayacağımız güvenlikle ülkelerine dönebileceklerini biliyoruz. Yaptığı meşru operasyonlar üzerinden Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbiri Suriye halkının sorunlarının çözümü ve geleceği değildir. Suriye halkı başkalarının umurunda olmayabilir ama bizim umurumuzdadır. Türkiye Afrin'de Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir" açıklamasında bulundu.

"EN BÜYÜK TEŞEKKÜR AFRİN'DEKİ KÜRT, ARAP VE TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZDEN GELECEKTİR" Erdoğan, "Orada bir terör örgütü var. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizden gelecektir" diye konuştu. "BİZİM BİR KIZIL ELMAMIZ VAR. O HEDEFE DOĞRU GİDİYORUZ" Erdoğan, "Ülkemizdeki PKK gibi Suriye'deki PYD de Kürtler için değil bölge üzerinde emeli olan güçler için savaşıyor. Bu hain projenin nihai hedefinin Türkiye olduğunu görmemek için aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf değil aptal da değil. Bunun için de Afrin operasyonuna vatandaşlarımızın hepsi destek veriyor. Bizim bir kızıl elmamız var. O hedefe doğru gidiyoruz" açıklamasında bulundu. "NE ZAMAN İŞ BİTERSE BİZİM ORADA DURMAYA MERAKIMIZ YOK ÇEKİLMESİNİ BİLİRİZ" Erdoğan, "Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Bazıları diyor ki bunu diyen de enteresan; 'süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı.' Ben de Amerika'ya soruyorum; Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu? Ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce Irak'a girdiniz hala ordasınız. Şimdi de buraya girdiniz. Bunun süresi olur mu? Böyle bir savaş matematiği olur mu? Nasıl böyle bir şey sorarsın anlamak mümkün değil. Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya merakımız yok çekilmesini biliriz. Bunun için birilerinden icazet almaya ihtiyacımız yok. Türkiye olarak bizim hiçbir yeri işgal gibi bir gayemiz yok. Tek gayemiz gönülleri fethetmek. Ecdadımız böyle yapmış biz de böyle yapacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜN DEAŞ İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDENLERDEN BUGÜN BÖLÜCÜ ÖRGÜT KARŞISINDA HAKKANİYETLİ TUTUM BEKLİYORUZ" Erdoğan, "Dün DEAŞ için seferberlik ilan edenlerden bugün bölücü örgüt karşısında sadece hakkaniyetli bir tutum bekliyoruz. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak için getirilen silahlar bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Biz parayla bu silahları istedik vermediler, terör örgütüne ücretsiz veriyorlar. Nasıl oluyor da biz stratejik ortak oluyoruz? Bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu. "DÜN REYHANLI'YI HEDEF ALAN ROKETLERİN YARIN KİMİ HEDEF ALACAĞI BİLİNMEZ" Erdoğan, "Yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir. Dün Reyhanlı'yı hedef alan roketlerin yarın kimi hedef alacağı bilinmez. Biz Allah'ın izniyle bu terör dalgasının da üstesinden geliriz. Bizi asıl üzen ortadaki bu gerçeklere rağmen bazı çevrelerin ülkemizi terör örgütleriyle irtibatlı göstermeye çalışıyor olmalarıdır. İnşallah endişelerimiz gerçekleşmez. Dünyayı daha huzurlu ve güvenli bir yer haline getirmek için bölgesel ve küresel tüm oluşumlara katkı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.