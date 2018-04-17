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DHA ANKARA- Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Bahçeli ile yarın görüşecek (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının sorulması üzerine, "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının sorulması üzerine, "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının sorulması üzerine, "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" dedi.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZ İÇİNDE DE HALA KILIÇ ARTIĞI MAHİYETİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMASI MUHTEMEL"

FETÖ ile mücadeleye değinen Erdoğan, "Emniyet teşkilatımız içinde de hala kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensubu bulunuyor olması muhtemeldir. Bu örgütün mensuplarını tespit etmekte, ayıklamakta gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. Anlık neticeler elde ediyor olabilirler ama gerçekler eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Farklı hesaplarla da olsa FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Yanlışa düşenler olursa hiç kusura bakmasınlar vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar. 7 gün 24 saat terör örgütlerinin ensesindeyiz. FETÖ'nün yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm kritik elemanlarını birer hak ettikleri akıbete duçar ediyoruz" diye konuştu.

"AFRİN HAREKATI'NDA ŞU AN İTİBARİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 BİN 205"

Erdoğan, "Afrin Harekatı'nda şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır" dedi.

"PENSİLVANYA'YA KAÇARAK KURTULDUĞUNU SANAN TERÖRİST BAŞINI ER VEYA GEÇ GETİRECEĞİZ"

Erdoğan, "FETÖ'cuların durumları perişan yürekleri ağızlarında. En son Kosova'da 6 Gabon'da 3 tane olmak üzere toplam 80'i yakaladık. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının durumu da farklı olmayacaktır. Er veya geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hakkettiği cezaya maruz kalacaktır" dedi.

Görüntü dökümü

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA)

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