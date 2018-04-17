DHA ANKARA- Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Bahçeli ile yarın görüşecek (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının sorulması üzerine, "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının sorulması üzerine, "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" dedi.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZ İÇİNDE DE HALA KILIÇ ARTIĞI MAHİYETİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMASI MUHTEMEL"

FETÖ ile mücadeleye değinen Erdoğan, "Emniyet teşkilatımız içinde de hala kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensubu bulunuyor olması muhtemeldir. Bu örgütün mensuplarını tespit etmekte, ayıklamakta gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. Anlık neticeler elde ediyor olabilirler ama gerçekler eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Farklı hesaplarla da olsa FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Yanlışa düşenler olursa hiç kusura bakmasınlar vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar. 7 gün 24 saat terör örgütlerinin ensesindeyiz. FETÖ'nün yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm kritik elemanlarını birer hak ettikleri akıbete duçar ediyoruz" diye konuştu.