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DHA ANKARA- Erdoğan, İstanbul'daki hastane yangını hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Gaziosmanpaşa semtindeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Gaziosmanpaşa semtindeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde, Sağlık Bakanı Demircan’ı telefonla arayarak, olay hakkında bilgi aldığını belirtti.

ANKARA (DHA)

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