DHA ANKARA- Erdoğan: Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına (1) 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesini eleştirerek, "AK Parti'de bir bayrak yarışı görev değişimleri bu anlayış ile yapılır. Genel Başkan olarak konusuna göre hangi yetkili kurulumuzda değerlendireceksek oradaki arkadaşlarımı dinlemeden, müzakere etmeden herhangi bir karar aldığımız vaki değildir. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine kamuoyuna milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Bunları kim seçti? Ve sen bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç edip gönderiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

"SİZ BAKMAYIN BAZILARININ AK PARTİ'Yİ TEK ADAMLIKLA SUÇLAMALARINA"

AK Parti'deki görev değişikliklerine değinen Erdoğan, "AK Parti'de bir bayrak yarışı görev değişimleri bu anlayış ile yapılır. Genel Başkan olarak konusuna göre hangi yetkili kurulumuzda değerlendireceksek oradaki arkadaşlarımı dinlemeden, müzakere etmeden herhangi bir karar aldığımız vaki değildir. Bu toplantılarda tam bir özgürlük içinde herkes fikrini söyler. Alınan karar herkes için bağlayıcıdır. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine kamuoyuna milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Bunları kim seçti? Ve sen bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç edip gönderiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar. Milletimiz bunu gördüğü için ülkeyi yönetme emanetini 15 yılı aşkın bir süredir AK Parti'den başka kimseye vermiyor" diye konuştu.