DHA ANKARA - Erdoğan: Suriye'yi bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızlık duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Suriye'deki gelişmeler, ülkemiz ve bölgemiz ile birlikte tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz. Suriye'deki rejim 1 milyona yakın insanın ölümüne yol açması sebebiyle bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir. Dün akşam Sayın Trump'la görüştüm, bugün Putin'le görüşeceğim. Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu tekrar konuşacağım. Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray açılış törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, "16 yıldır başşehrimiz Ankara, çok büyük bir dönüşümü gelişmeyi yaşadı. Eski Ankara'yı bilenler bilir. Bugün Ankara değişiyor dönüşüyor bambaşka bir Ankara oldu. Gerek büyükşehir belediyemiz gerek ilçe belediyelerimiz canla başla Ankara'yı daha da güzelleştirmek için çalışıyor. Yeni yollar, geçitler, parklar, yaşam alanları ile Ankara'yı adeta güzelleştiriyoruz. Konutlar, hastaneler, okullar ile Ankara örnek bir başşehir haline geldi. Hayata geçirdiğimiz projeler ile Ankara'yı adeta yeniden ayağa kaldırdık. Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarını güçlendiriyoruz. Demokrasimizi, vesayet odaklarının elinden kurtarıyoruz. Başkentray, 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu. 36 kilometre ama tek hat değil 3 hattan 6 hatta kadar güzergâhta demiryolu döşedik. Çünkü artık, Ankara, Yüksek Hızlı Tren'in başkenti haline geldi. 20 ay kadar bir sürede bu hattı tamamladık. Bürokrasi bürokrasi diyoruz işte engel engel diyoruz en tipik örneğini bu projede gördük. 2012'de bu ihale yapıldı ancak 3 sene mahkemesi sürdü yani 36 ay yapımı da 20 ay sürdü. Bu büyük bir kayıp demektir. Akıp giden zamanı geri getiremeyiz. Memleket işlerinde herkesin iş yaparken daha duyarlı olması lazım millet, kamu menfaatini her zaman gözetmesi lazım. Başkentray yarım milyondan fazla Ankaralıya hizmet verecek. Kazalar oluyor, insanlarımız hayatını kaybediyor dedik onun için bu hattı yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayalım tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamasın, rahat , konforlu, güven içinde seyahatini tamamlasın. Her şey Ankara için, her şey sizin için, her şey Türkiye için" diye konuştu.