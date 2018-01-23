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DHA ANKARA Erdoğan'a, Güney Kore Büyükelçisi Choı Hong-Ghı'den güven mektubu 

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Güney Kore Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, güven mektubu takdim etti.

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-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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