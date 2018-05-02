HABER

DHA ANKARA- Eski 9 Hazine Müsteşarlığı personeli hakkında Ankara ve İzmir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan bilgilendirmede, ByLock sistemi kullanıcısı oldukları tespit edilen görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılan eski 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan bir şahıs hakkında Ankara, İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda dört şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan bilgilendirmede, ByLock sistemi kullanıcısı oldukları tespit edilen görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılan eski 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan bir şahıs hakkında Ankara, İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda dört şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin yapılan bilgilendirmede, “Haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve bir kısmı örgüt içi kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock sistemi kullanıcısı oldukları tespit edilen görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılan 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan bir şahıs hakkında Ankara, İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor” denildi.

ANKARA (DHA)

Gül gitti, Arınç döndü! Gül gitti, Arınç döndü!
Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleriYunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.