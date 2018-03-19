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DHA ANKARA: ESKİ BAKANLARDAN HASAN CELAL GÜZEL, YAŞAMINI YİTİRDİ (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

'2018'İ HASAN CELAL GÜZEL YILI İLAN EDECEĞİZ' ?Güven Hastanesi'nde yaşamını yitiren eski bakan Hasan Celal Güzel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'2018'İ HASAN CELAL GÜZEL YILI İLAN EDECEĞİZ'
?Güven Hastanesi'nde yaşamını yitiren eski bakan Hasan Celal Güzel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Demircan, Güzel'in çok değerli bir insan olduğunu ifade ederek bürokraside çok değerli işler yaptığını söyledi.
Taziye ziyareti sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, Güzel'in sadece siyaset için değil Türkiye için çok önemli bir kayıp olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Hasan Celal Güzel ülkemizin nadide evlatlarından birisiydi. Milletin dertleriyle dertlenen büyük bir dava adamıydı. Bizim uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisini kaybetmiş olmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Milletimizin her ferdi onu özellikle 28 Şubat dönemindeki dik duruşuyla hatırlayacaktır. Çoğu insanın kaçacak delik aradığı bir ortamda, Hasan Celal Güzel büyük bir fedakarlıkla ortaya çıkarak millete zulüm edilmesine mani olmaya çalıştı. O baskıcı zorbalara karşı sonuna kadar direndi. Darbelere karşı duruşuyla bilinen yönüyle halkımız tarafından 'Tank Hasan' diye isimlendirildi. Aynı şekilde 15 Temmuz sonrasında FETÖ eşkıyalarına karşı gösterdiği tavırla hepimizin yüreklerinde unutulmaz bir yer inşa etti. Allah rahmet eylesin. Biz bundan sonra her yılı bir kültür ve sanat adamıyla ilgili bir yıl olarak ilan edecek ve çeşitli etkinlikler yapacağız. 2018 yılını Hasan Celal Güzel yılı ilan edeceğiz."
Bu arada Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arsalan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta hastaneye gelerek Güzel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan açıklama

-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açıklama

-Ziyarete gelen bakanlardan görüntü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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