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DHA ANKARA - Etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin silah ve mühimmatları ele geçirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:14 | Son Güncelleme

  YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın (28) öldürüldüğü operasyonda sağ olarak ele geçirilen Osman Özonal’ın yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın (28) öldürüldüğü operasyonda sağ olarak ele geçirilen Osman Özonal’ın yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyondaki görevli askerler tarafından çekilen görüntülerde, kırmızı bültenle arandığı belirlenen PKK'lı Özonal’ın teslim olma anı yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Teröristin yakalanma anı görüntüleri

-Detaylar

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