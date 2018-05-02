DHA ANKARA - Etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin silah ve mühimmatları ele geçirildi 

YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın (28) öldürüldüğü operasyonda sağ olarak ele geçirilen Osman Özonal’ın yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyondaki görevli askerler tarafından çekilen görüntülerde, kırmızı bültenle arandığı belirlenen PKK'lı Özonal’ın teslim olma anı yer aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Teröristin yakalanma anı görüntüleri
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