DHA ANKARA - Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı telefonu (2)

EYLÜL CİNAYETİNDE KATİL ZANLISININ ANNESİ DE TUTUKLANDI
Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bir tarlada elektrik direğinin yanına gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye çıktı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yapılan sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan zanlı Uğur K.'nın annesi H.K.'DA tutuklandı. Soruşturma kapsamında emniyet müdürlüğünde 3 kişinin daha sorgulamasına devam edildiği öğrenildi.
Haber: ANKARA,(DHA)
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