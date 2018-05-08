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DHA ANKARA- FETÖ sanığı eski kaymakama hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

  FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi eski kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, adli kontrol hükümleri uygulayarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına da hükmetti.

FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi eski kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, adli kontrol hükümleri uygulayarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına da hükmetti.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Eryiğit ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Eryiğit, "Suçsuzum, örgütle bağlantım yoktur, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Hüseyin Eryiğit'e, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak, cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol hükümleri uygulayarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına da hükmetti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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