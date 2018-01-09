DHA ANKARA  FETÖ'den yargılanan Başbakanlık Müşaviri Erdem'in HTS kaydı ısrarı

FETÖ yöneticisi olmak suçundan hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Başbakanlık Müşaviri Birol Erdem, ilk kez hakim karşısına çıktı. 4 yıl boyunca FETÖ üyeleriyle evinde toplantı yaptığı suçlamalarını kabul etmeyen Erdem, "HTS kayıtları gelsin. Madem Perşembe günleri benim evimde toplantı yapmışız. Bu kişilerle ilgili kayıtları isteyin. Bu kişilerin 3'ü bir araya gelmiş mi? 5'i bir araya gelmiş mi? Bunlar çıksın ortaya. Tamamen iftira. O kayıtları isteyin bu kumpas çöker" dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem ve avukatları katıldı. Savunmasında, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasını ilk fark eden bürokrat olduğunu ve onlarla mücadele ettiğini söyleyen Erdem, "FETÖ ile ilgili olarak henüz devletin hiçbir kurumunda çalışma yokken, Adalet Bakanlığı müsteşarlığı dönemimde mücadele ettim. Özellikle 7 Şubat MİT krizi sonrası bu yapıyla mücadele ettim. Tespit ettiğim isimleri Başbakan ve MİT Müsteşarı dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişiye sundum. Bakanlıkta FETÖ mensubu olduğum kişileri görevden uzaklaştırdım. O dönemde Adli Tıp Kurumu Başkanı bile bu yargıya mensuptu. Örgütün tüm mensuplarını tespit etmiştim ve ihraçların listesini ben hazırlattım. Büyük ölçüde de başarıya ulaştık. 17/25 öncesi devletin hiçbir biriminde devletin hiçbir kurumunda çalışma yokken ben listeler hazırlattım. Bir devlet kendisi için bunları yapan bir adama bu muameleyi mi yapar" dedi.