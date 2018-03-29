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DHA ANKARA- FETÖ'nün Bando Okulları davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:23 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Bando Okulları Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen davada, darbe gecesi, askerlere 2 bin G3 mermisi, 100 şarjör ve miğfer dağıtma emri vermekle suçlanan eski okul komutanı Halil Birer, ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Bando Okulları Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen davada, darbe gecesi, askerlere 2 bin G3 mermisi, 100 şarjör ve miğfer dağıtma emri vermekle suçlanan eski okul komutanı Halil Birer, ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, avukatların esas hakkındaki savunmalarını bitirmesinin ardından sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini istedi.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Erhan Dokur, Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk ise müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, 6 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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