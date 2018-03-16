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DHA ANKARA - Genelkurmay Başkanı Akar: TSK, en kısa sürede hedefine ulaşacaktır (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

  GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Büyük başarıyla devam etmektedir.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Büyük başarıyla devam etmektedir. TSK, aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah, en kısa sürede hedefine ulaşacaktır" dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Genelkurmay Karargahı'ndaki programda konuşan Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Harekatın büyük başarıyla devam ettiğini vurgulayan Genelkurmay Başkanı Akar, "Hareket alanında en modern tank, silah, araç ve gereçleriyle mühimmatı, uluslararası hukuka uygun olarak gecikme pahasına diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle masun insanlara ve çevreye zarar vermeden, etkin bir şekilde kullanan TSK; aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah en kısa sürede hedefine ulaşacaktır" diye konuştu.

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-Akar'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) -

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