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DHA ANKARA - GENELKURMAY BAŞKANI AKAR'DAN, ŞEHİT TAZİYESİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 20:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan ve Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker (25) için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bir taziye mesajı yayınladı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan ve Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker (25) için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bir taziye mesajı yayınladı. Akar, mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 8 Mayıs 2018 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı kuvvatleri mensupları adına Allah'tan rahmet , kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

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