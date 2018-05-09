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DHA ANKARA- Genelkurmay çatı davasında sanıklara rekor hapis istemi (3)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:53 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olmakla suçlanan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 37 kişiden çoğunun 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler, bazı Ak Partililer ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık savunmaları, müşteki ve tanık ifadelerinin tamamlandığını belirterek sözü duruşma savcısı Bülent Karakuş'a söz verdi. Mütalaasını açıklamaya başlayan savcı Karakuş, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 37 kişinin Türkiye'deki bütün eylemlerden sorumlu tutulmasını talep ederek, önce bu sanıklara istediği cezaları açıkladı. Savcı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk ile tümgeneraller Osman Ünlü, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski albaylar Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Albay Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı, Turgay Sökmen ve Mehmet Şahin'in, 'Anayasayı ihlal', 'kasten öldürme' ve 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' suçlarından 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile yaralanan güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar için de 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep etti. Savcı, bu sanıklar içerisinde bulanan ve yargılandıkları başka davalarda, 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs' suçlarından ceza alanların bazı sanıkların bu suçlardan cezalandırılmamalarını talep etti.

Savcı sanıkların ayrıca, 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da değişik yıllarda hapisle cezalandırılmasını istedi.

FETHULLAH GÜLEN'İN DOSYASI AYRILDI
Savcı mütalaasında, aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile birlikte firari 13 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti. Davanın sivil sanıklarından Birol Kurubaş'ın da 'anayasal düzeni ihlal' suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı Karakuş, 13 sanığın da delil yetersizliğinden beraatlarını talep etti.
Savcının mütalaasını her sanık yönünden tek tek açıklaması nedeniyle mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi. Savcı öğlenden sonraki bölümde diğer sanıklarla ilgili istenilen cezaları açıklayacak.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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