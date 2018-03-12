DHA ANKARA- General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de General Electric Üst Yöneticisi John Flannery'i kabul etti.
ANKARA (DHA)
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