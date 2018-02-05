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DHA ANKARA  - Gulca Katliamı Ankara’da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:29 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Üyeleri, 21 yıl önce Doğu Türkistan'ın Gulca vilayetinde meydana gelen olayları protesto etti.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Üyeleri, 21 yıl önce Doğu Türkistan'ın Gulca vilayetinde meydana gelen olayları protesto etti.
Doğu Türkistan’ın Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997 yılında meydana gelen olayları protesto etmek için bir araya gelen Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Üyeleri Ankara Kocatepe Camii’nde kıldıkları namazın ardından Çin Büyükelçiliğine giderek elçiliğin kapısına siyah çelenk bırakmak istedi. Camiden çıkarak Çin Büyükelçiliğine gitmek üzere otobüslere binen dernek üyeleri Kuğulu Park’a gelince polis tarafından durduruldu. Polisin, OHAL nedeniyle Çin Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapamayacakları uyarısını dikkate almayan eylemciler büyükelçiliğe gitmekte ısrar etti.
İÇİŞLERİ BAKANI DEVREYE GİRDİ
Eylemciler ile polis arasındaki tartışma devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk’ü telefonla aradı. Telefon görüşmesinin ardından Çin Büyükelçiliği önünde gerçekleştirecekleri protestoyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ricası üzerine Kuğulu Park’ta yapacaklarını ifade eden Tümtürk, şunları söyledi:"5 Şubat 1997 yılında bu kardeşlerimize karşı yapılan operasyon baskın sonucu karakola götürülen yüzlerce Doğu Türkistanlı bayan kardeşimiz karakolda işkenceyle şehit edildi. Bunu protesto eden binlerce Doğu Türkistanlı köy, kent, kasabalardan akın akın Gulca şehrine hareket ederek, karakollara Çin Komünist yönetiminin merkezi organlarına hücuma geçti. Çin yönetimi mazlum, masum, elinde silah olmayan sivil Doğu Türkistanlılara sadece ve sadece hak ve hürriyet istedikleri için kurşun yağdırarak, Çinli cellatlar iki yüz Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi aynı saatte şehit etti. Biz bugün katliamının 21’nci yıldönümünde, 5 Şubat 2018’de şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Biz Doğu Türkistanlı’lar şuna inanıyoruz ki, Doğu Türkistan bağımsızlığı bir gün mutlaka gerçekleşecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Pankartlardan görüntü
-Polis ile eylemciler arasında diyolag
-İçişleri Bakanı'nın Dernek Başkanı ile telefonda görüşmesi
-Basın açıklaması
-Detaylar

Haber:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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