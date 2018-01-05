DHA ANKARA HAVA SALDIRILARINDAN KAÇIP BARINMAK İÇİN KURDUKLARI ÇADIRLAR SULAR ALTINDA KALDI 

ANKARA, (DHA) - Suriye Hama'da Esad rejimine ait savaş uçaklarının hava saldırıları sonucu yaklaşık 80 bin sivil, İdlib'teki Kefir lusin ve Atme bölgesine göç etmek zorunda kaldı. Yoğun göç nedeniyle bölgede başta İHH İnsani Yardım Vakfı olmak üzere bazı yardım kuruluşları sefer oldu. Bazı siviler ise kendi imkanlarıyla kendi kurdukları çadırlarda kalmaya başladı.

Bölgede devam eden sağanak yağış nedeniyle kurulan çadırlar sular altında kaldı. Kendi imkanları ile kurdukları çadırların sular altında kalmasından en çok çocuklar etkilendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerinden alınan bilgilere göre; hava saldırılarının devam etmesi halinde, yoğun göçün önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. Göçün başlamasıyla birlikte tüm imkanlarını seferber eden İHH İnsani Yardım Vakfı, sivillerin barınması için İdlib bölgesinde 200 çadır kurdu. Bu sayının yoğun göç nedeniyle yetersiz kalabileceğini vurgulandı.

Ayrıca İdlib'de son iki haftada yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bazı hastanelerde tıbbi malzeme stokları da tükenme noktasına geldi. İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib ilindeki hastanelere 100 bin serum gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İdlib bölgesinde görüntü

- Sular altında kalan çadırlar

- Sivillerin konuşması

- İHH ekibi tarafından yapılan yardımlar

- Hava saldırılarının görüntüsü